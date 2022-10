Landratswahl Kreis Kleve : „Wissen nicht, was das bedeutet“

REES/KREIS KLEVE Auf den Plakaten der Kandidatin „Delilah“ ist vom „Gesetz mit dem Umweltausweis Fridays for Future“ zu lesen. Die Reeser Ortsgruppe der Umweltaktivisten distanziert sich davon.

(RP) Auf den Wahlplakten der Landratskandidatin Jale Solan „Delilah“ ist „Gesetz mit dem Umweltausweis Fridays for Future“ zu lesen. Die Fridays for Future-Ortsgruppe Rees (FFF) weist jedoch darauf hin, dass die Kandidatin Jale Solan in keiner Verbindung zu Fridays for Future steht. „Wir wissen, dass Jürgen Tenter diesen ,Umweltausweis‘ als eine Wort-Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen hat. Wir wissen aber nicht, was das bedeuten soll und können nur sagen, dass Fridays for Future nichts damit zu tun hat“, so Roland Mümken von FFF Rees.