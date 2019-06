In der Gesamtschule am Brink : Brink-Abriss: „Terhorst-Fresko nicht zu retten“

Soll weg: das Fresko in der Gesamtschule. Foto: Stadt Emmerich

Emmerich Ist das Kunst? Oder kann das weg?

Bernd Terhorst gilt als einer der großen Künstler der Stadt. Entsprechend groß war die Empörung bei Kunstliebhabern, als Ende März die Politik beschloss, ein Mosaik von ihm zu entfernen. Genauer: Es abreißen zu lassen.

Kann bleiben: das Mosaik in der Gesamtschule. Foto: Christian Hagemann

Der Hintergrund: Die Politik hatte beschlossen, beim Neubau der Gesamtschule am Brink das Mosaik von Terhorst nicht zu erhalten. Der Ab- und Aufbau hätte 34.000 Euro gekostet und erschien den Entscheidungsträgern bei dem 17-Millionen-Projekt zu teuer.

„Das ist ein Skandal“, meldete sich danach Maler Hein Driessen zu Wort. „Ich habe damals noch Bernd Terhorst geholfen und viele Steine für das Mosaik geklebt. Das Mosaik muss bleiben.“

CDU und BGE hatten sich die Sache dann noch einmal überlegt und stellten den Erhalt des Mosaiks zur Diskussion. Es könnte ja vielleicht im Schulneubau am Brink gezeigt werden, schlugen sie vor. „Das Wandmosaik des bekannten Emmericher Künstlers Bernd Terhorst ist in seinem stadtgeschichtlich relevanten Ausdruck sowie in seiner Ausfertigung ein erhaltenswertes Werk in gutem Zustand. Es soll daher für die Nachwelt erhalten werden“, schrieben sie. Und so soll es dann auch geschehen.

Nun hat sich Dieter Roos aus Rees zu Wort gemeldet. Er ist ein Fachmann in Sachen Terhorst und merkte an: Es gibt am Brink nicht nur das Mosaik, sondern eine Etage drüber auch ein Fresko von Terhorst. Wann denn nun mit diesem geschehen solle? Und ob man im Rathaus wisse, dass es dieses Werk gebe? Oder ob die Emmericher Politik das wisse?

Stadtsprecher Tim Terhorst erkundigte sich bei seinen Kollegen. Das Ergebnis: Die Existenz der Arbeit ist bekannt. Aber es gibt ein Problem: Die Malerei, die eine Märchenszene darstellt, ist mit Kohle auf Putz aufgetragen worden.