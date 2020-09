Freizeitbad Emmerich : Embricana öffnet am 3. Oktober

EMMERICH Das Emmericher Freizeitbad öffnet im kommenden Monat wieder seine Pforten. Es wird keine festen Zeitfenster geben. Allerdings muss ein E-Ticket gekauft werden. Nur die Frühschwimmer können an der Kasse zahlen. Der Montag ist für Schulen und Vereine reserviert.

Anders als in vielen benachbarten Bädern üblich, wird es im Embricana keine Zeitfenster bzw. -blöcke geben. „Wir werden unser Schwimmbad dienstags bis freitags von 10 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr öffnen und bieten alle gewohnten Tarifoptionen an“, so Jessner. Allerdings müssen sich die Badegäste vorab über die Internetseite ein E-Ticket kaufen. „Aufgrund der vorgeschriebenen Maximal-Besucherzahl und der Besucherdatenerfassung ist das nicht anders möglich.“ Die E-Tickets können frühestens sieben Tage im Vorfeld gekauft werden und werden solange angeboten, wie ein Kontingent verfügbar ist.

Ohne Regeln geht es aber in dieser besonderen Zeit auch im Embricana nicht: Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss zu jeder Zeit in der gesamten Anlage (Kassenbereich, Umkleiden und Spinde, Duschen, Sanitärbereiche, Gastronomie, Beckenumgänge und auch im Wasser und in den Saunas) eingehalten werden. Außerdem ist der Zutritt nur mit Mund-Nase-Bedeckung gestattet. Die Mund-Nase-Bedeckung können Badegäste in den Umkleiden ablegen. Saunagäste sind verpflichtet, die Mund-NaseBedeckung auf allen Laufwegen in der Anlage zur tragen. In der Sauna, am Tisch in der Gastronomie oder auf der Liege im Ruheraum darf die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.