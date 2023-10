Freizeitbad in Emmerich Embricana öffnet wieder am 4. November - das sind die Neuerungen

Der Kleinkinderbereich wurde mit einem neuen Wasserspieltisch und einer Rutsche ausgestattet und erstrahlt in einem völlig neuen Look. Der Tintenfisch, der als Überbleibsel aus früheren Zeiten die Wand zierte, ist verschwunden und hat Platz gemacht für eine Dschungel-Szene mit Kolibris und Faultier. Der Dschungel-Look findet sich übrigens auch auf dem Weg zu den Umkleiden und in der Fön-Ecke wieder. Hier wurden die Wandflächen, die bisher eintönig daherkamen, mit verschiedenen Dschungel-Motiven beklebt.