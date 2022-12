Im Wohngebiet Queckvoor Polizei muss Schäferhunde einfangen

Die gegen 5.30 Uhr herbeigerufene Polizei konnte die beiden Schäferhunde problemlos einfangen. Die Tiere hatten sich vor einem Haus am Fährmannweg hingelegt und ließen sich von den Beamten mit Leinen am Einsatzfahrzeug festmachen. Die beiden Hunde wurden dem Ordnungsamt übergeben, das daraufhin Kontakt mit dem Besitzer aufnahm und ihm die Schäferhunde wieder übergab. Die Tiere hätten sich in der Zeit dazwischen völlig friedlich verhalten. Sie hätten einen eher verängstigten als agressiven Eindruck gemacht.