Partei in Emmerich Cannabis-Freigabe - Freie Wähler sorgen sich um den Jugendschutz

Gemäß den geltenden Vorschriften ist der Konsum von Cannabis in einem Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und öffentlichen Sportstätten untersagt. Zudem ist der Konsum in Fußgängerzonen zwischen 7:00 und 20:00 Uhr verboten. Diese Regelungen dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den schädlichen Auswirkungen von Drogenkonsum und sollen die Sicherheit in unseren Städten gewährleisten.