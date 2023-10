Karneval Freie Wähler wollen Erhöhung der Zuschüsse

„Als Fraktion Freie Wähler sehen wir in Emmerich mit Sorge, dass die finanzielle Belastung der ehrenamtlichen Institutionen, die sich um die Durchführung von Karnevalsumzügen in Emmerich und Elten bemühen, so groß wird, dass die Gefahr besteht, die Umzüge nicht mehr finanzieren zu können. Das wäre ein herber Verlust für die Emmericher Kulturlandschaft“, so Bartels in seinem Schreiben an Bürgermeister und Rat.