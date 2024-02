Karneval 2024 Haffener Frauenpower bot ganz großes Kino

Am Wochenende war es wieder soweit, die Haffener Frauenpower lud zum Frauenkarneval in die Schützenhalle. Und die war anlässlich des Mottos „Hollywood goes to Haffen“ majestätisch geschmückt. Als goldener „Oskar“ verkleidet führte Bärbel Hermsen gewohnt souverän durch das abwechslungsreiche Programm, in diesem Jahr erstmals durch Co-Moderatorin Julia Kempkes unterstützt.