Vor drei Jahren zu Haftstrafe verurteilt Polizei verhaftet Frau im Bahnhof in Emmerich

Am Dienstagabend überprüfte die Bundespolizei eine 29-jährige Deutsche am Bahnhof in Emmerich. Der fahndungsmäßige Abgleich ihrer Personalien ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen. Das Amtsgericht Dorsten hatte die Frau im Jahr 2021 wegen diverser Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Tatvorwurf erstreckte sich über gewerbsmäßigem Betrug in 60 Fällen sowie Betrug in zehn Fällen, vorsätzliche Sachbeschädigung, Diebstahl geringwertiger Sachen in zwei Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung.