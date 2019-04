Isselburg : Hoher Schaden nach Unfall auf der B67 in Heelden

HEELDEN Drei Autos waren in einen Unfall involviert, der sich am Donnerstag auf der B67 in Höhe der Zufahrt zur A3 ereignete.

Eine leichtverletzte Frau und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der B 67 in Höhe der Autobahnauffahrt A3. Die drei beteiligten Autos waren alle in Richtung Bocholt unterwegs. Ein 60-Jähriger Bocholter fuhr mit seinem Auto auf das Auto einer 56-jährigen Reeserin auf. Deren Fahrzeug kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Auto einer 36-jährigen Bocholterin. Im Auto der Bocholterin befanden sich drei weitere Personen, eine Frau (63) und zwei Kinder im Alter von eins und fünf Jahren. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt

(RP)