In Emmerich Bus muss plötzlich bremsen - Frau verletzt sich

Am Dienstag kam es gegen 17:25 Uhr an der Einmündung Reeser Straße / Dreikönige in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger Mann aus Berlin fuhr mit einem Linienbus die Reeser Straße entlang und musste verkehrsbedingt ruckartig die Geschwindigkeit reduzieren. Vor dem Bus hatte sich ein blauer VW Golf mit Oberhausener Kennzeichen (weitere Details zum Kennzeichen sind nicht bekannt) befunden, der abrupt abbremste und nach links in die Straße Dreikönige abbog.