Millinger Straße Bus muss ausweichen: Frau leicht verletzt

(RP) Bei einem Ausweichmanöver am Freitag ist die Insassin eines Linienbusses leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag gegen 12.15 Uhr. Demzufolge war ein Linienbus auf der Millinger Straße in Richtung Bienen unterwegs, als dem Busfahrer in einer Kurve ein Autofahrer auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine Passagierin, eine 40 Jahre alte Frau aus Wien, stürzte dabei und verletzte sich leicht.