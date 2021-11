Hinter der Rheinbrücke : Reeserin (42) bei Unfall leicht verletzt

Rees Bei einem Unfall am Freitagabend ist eine 42 Jahre alte Frau aus Rees leicht verletzt worden. Sie war mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, das von der Spur abgekommen war.

(RP) Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Belgien gegen 21 Uhr mit seinem Fahrzeug die B67 aus Kalkar kommend in Richtung Rees. Kurz hinter der Rheinbrücke fiel ihm eine Getränkeflasche vom Beifahrersitz in den Fußraum. Als er die Flasche aufheben wollte, geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo er mit dem Fahrzeug der 42-Jährigen aus Rees kollidierte, die die B67 in Richtung Kalkar befuhr. Die Reeserin verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die B67 in beide Richtungen gesperrt werden.