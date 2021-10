Auf dem Abersweg : 22-Jährige aus Kalkar bei Unfall schwer verletzt

Die 22-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hüthum Wie die Polizei am Montag berichtet, kam es bereits am Freitagabend in Hüthum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-Jährige aus Kalkar schwer verletzt wurde.

(RP) Wie die Polizei berichtet, war ein 24-Jähriger Mann aus Emmerich gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Kalkar gegen 21.30 Uhr in seinem VW auf dem Abersweg in Richtung Elten unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erkannte der Emmericher den Straßenverlauf einer Linkskurve zu spät, bremste und geriet ins Rutschen. Der VW kam dabei nach von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht, seine hingegen Beifahrerin schwer verletzt.