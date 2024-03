Von der Fahrbahn abgekommen Frontal gegen Baum geprallt – Frau stirbt bei Unfall in Emmerich

Emmerich · In Emmerich ist es am Montag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine 69-jährige Frau prallte mit ihrem Auto auf der B 8 gegen einen Straßenbaum. Es ist nicht der erste tödliche Unfall an der Stelle.

18.03.2024 , 16:49 Uhr

5 Bilder Tödlicher Unfall auf der B8 in Emmerich 5 Bilder Foto: Guido Schulmann

In Emmerich ist es am Montag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das Unglück ereignete sich auf der B 8 (Eltener Straße) zwischen Elten und Emmerich. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststelle. Die Unfallstelle befindet sich mit Blick nach Emmerich ungefähr 200 Meter vor der Mailandstraße. Noch ist nicht klar, wieso die Frau mit ihrem Fahrzeug - es handelt sich um einen Opel Corsa - von der Fahrbahn abkam. Aufgrund des schweren Verkehrsunfalls war die B 8 zwischen Elten und Emmerich in Höhe der Mailandstraße voll gesperrt. „Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte“, schrieb die Polizei auf ihrer Homepage kurz nach dem Unfall. Schlimm: An diesem Baum gab es bereits vor längerer Zeit einen tödlichen Unfall, ein mahnendes Kreuz steht noch dort. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tödlicher Unfall auf der B8 in Emmerich

(hg)