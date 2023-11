Bürgermonitor „Ich bin um zehn Jahre gealtert“

Janke Luinenburg ist eigentlich keine Frau, die sich schnell beschwert. Doch was der Emmericherin vor gut anderthalb Monaten widerfahren ist, möchte sie so nicht stehen lassen. Immerhin hatte sie eine gefährliche Situation überstehen müssen, vermutlich weil es gleich mehrere Fehleinschätzungen gab. „Ich bin 74 Jahre, aber in wenigen Tagen um zehn Jahre gealtert“, sagt sie, wenn sie auf die Geschehnisse zurückblickt.