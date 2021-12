Städtischer Etat : CDU-Antrag sorgt für Verstimmung

Im Emmericher Rathaus wird es strukturelle Veränderungen geben. Foto: Markus Balser

Emmerich Am Dienstag wurde im Emmericher Rat die Haushaltssatzung 2022 verabschiedet. Wegen kurzfristiger Anträge der Christdemokraten ging es doch noch hitzig zu. Die Stadt steht vor großen Herausforderungen.

Es ist vollbracht: Der Haushalt in Emmerich wurde verabschiedet. Auch wenn sich die Fraktionschefs ohne Haushaltsrede positionieren musste, wurde es kurzzeitig hitzig. Ein Antrag der CDU sorgte für Spannung. Die Christdemokraten selbst wollten nur mit einem beschlossenen Antrag zu eigenen Sparvorschlägen dem Haushalt zustimmen. Die Christdemokraten hatten kurzfristig einen fünfteiligen Antrag eingereicht, der sich auf verschiedene Sparvorschläge für das kommende Haushaltsjahr bezieht. So sollen Sperrvermerke etwa für die zweite Jugendeinrichtung oder „De Wette Telder“ festgelegt werden. „Wir als CDU sehen die finanzielle Entwicklung unserer Stadt mit sehr großer Sorge – es droht bereits in drei Jahren die Haushaltssicherung. Es liegt ein Defizit von 12,5 Millionen vor, das ist höher als eigentlich gedacht. Ohne haushaltskonsolidierende Maßnahmen können wir dem Haushaltssatzung so nicht zustimmen. 12,5 Millionen Euro ist das historische Rekorddefizit. Wenngleich auch schmerzlich, sind die beantragten Maßnahmen aktuell unverzichtbar, denn aus unserer Sicht kann nicht gewartet werden, bis die AG Haushalt ihre Arbeit zur Mitte des kommenden Jahres 2022 vorstellt. Es besteht akuter Handlungsbedarf“, so CDU-Fraktionschef Matthias Reintjes.

Einige Fraktionen zeigten sich wenig begeistert über das kurzfristige Anliegen. „Wir haben uns gewundert über die späte Ergänzung. Die CDU hat sowieso vieles ziemlich spät eingebracht. Was uns aber vor allem aufstößt, ist, dass die zweite Jugendeinrichtung mehr oder weniger beerdigt werden soll. Da stimmen wir auf keinen Fall zu, das finden wir unmöglich und blamabel“, so Sabine Siebers, Vorsitzende der Grünen-Fraktion.

Info Stadtverwaltung erhält drittes Dezernat Weiterer Beigeordneter Der Rat hat am Dienstag einstimmig auf Antrag der CDU der Neustrukturierung der Verwaltung zugestimmt. Es wird ein drittes Dezernat eingeführt und eine weitere Beigeordnetenstelle ausgeschrieben. Die Fachbereiche Arbeit und Soziales, Jugend, Schule, Sport sowie die Stabsstellen Demografie und Integration sollen aus dem Dezernat I (dem Bürgermeister untergeordnet) herausgenommen und in ein neues Dezernat III überführt werden. Die Aufgabenbereiche IT, Digitalisierung und Organisation sollen weiterentwickelt werden.

Dennoch konnte der Haushalt mit sechs Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen werden. Auch die Grünen-Fraktion hat dem Haushalt zugestimmt. Sabine Siebers wertete die Investitionen in die Schulen ebenso positiv wie den Bau neuer Wohnungen wenngleich immer noch zu wenige mit erschwinglichem Mietniveau darunter seien. Die erfolgreiche Beratung-und Begegnungsstätte „ebkes“ in der Steinstraße sei ein gutes Beispiel dafür, dass niedrigschwellige Angebote gut angenommen werden. „Da sind wir auf dem richtigen Weg“, so Siebers. Allerdings müsse man die Einnahmen dringend steigern, da auch Kämmerin Ulrike Büker auf die kritische Einnahmesituation hingewiesen habe.

Die SPD-Fraktion teilt an vielen Stellen die Bedenken der Kämmerin um die finanzielle Situation der Stadt mit Auge auf den Schuldenstand und die schwindende Ausgleichsrücklage: „Mit Blick auf die angelaufenen Projekte und die im Moment auftretenden Hiobsbotschaften bei der Kostenentwicklung und der gesteckten Zeiträume werden wir harten Realitäten ins Auge sehen müssen, die unsere Handlungsräume eng beschneiden“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Manfred Mölder. So stimmte die SPD-Fraktion dem Haushaltsplan zu.

Anders jedoch betrachtet die BGE-Fraktion den Haushalt. Christopher Papendorf verwies auf einen Pressebericht vom 21. September, in dem die Kämmerin Ulrike Büker mit den Worten zitiert wird „Ein ‘Weiter so’ kann es aus meiner Sicht nicht geben.“ Eine Warnung, die in Gänze verworfen werde, so Papendorf, weil der zu beschließende Haushalt für das Jahr 2022 nichts anderes als eine Fortschreibung bisheriger Haushaltsjahre sei. Grund dafür sei, dass die Verwaltung insgesamt zu wenige Projekte und diese mit falschen Prioritäten umsetze, so Papendorf. Die BGE lehnte den vorgelegten Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 ab.

Die AfD stimmte ebenfalls gegen die Haushaltssatzung 2022.