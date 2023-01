Hobby- und Profifotografen Eine bildschöne Stadt

Die Vernissage der Ausstellung „Meine Stadt in Bildern“ war ausgesprochen gut besucht. Das lag nicht allein an den 55 großformatigen Fotos, die bis zum 28. April im ersten und zweiten Obergeschoss des Rathauses hängen werden, sondern auch an der Vielzahl der Fotografinnen und Fotografen, die zu diesem Gemeinschaftswerk beigetragen haben. „Ich kann Ihnen versichern: Es sind fantastische und außergewöhnliche Fotos dabei“, stellte die Vorsitzende des Reeser Kulturausschusses, Christa Cronen-Slis, den circa 80 Gästen in Aussicht.