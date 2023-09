Emmerich Forum: Wie geht es mit der City weiter?

„In Emmerich am Rhein wird in Zukunft städtebaulich und entwicklungstechnisch einiges passieren. Die Stadtgestaltung wird wesentliches Thema der Veranstaltung sein und ist mit Sicherheit ein Thema, welches vielen Emmericher Bürgern am Herzen liegt. Deswegen möchten wir mit Interessierten in den Austausch kommen, ihnen die Möglichkeit geben, sich aktiv in das Stadtgeschehen einbringen zu können und die gegebenen Impulse aufnehmen,“ wie WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe berichtet.