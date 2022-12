Damit hat in Emmerich wohl niemand gerechnet Jetzt braucht man ein Formular für den Besuch der Sternsinger

Da die Zahl der Sternsinger in den letzten Jahren immer geringer geworden ist und die Aktion nun nach den Einschränkungen durch Corona in den letzten beiden Jahren wieder neu beginnt, bittet die Seelsorgeeinheit darum ihr mitzuteilen, wenn ein Besuch der Sternsinger gewünscht wird. Das „Besuchswunsch-Formular“ liegt in den Kirchen aus und steht auf der Homepage unter www.katholisch-emmerich.de zum Download bereit. Dieses Formular kann dann bis zum 4. Januar ausgefüllt in die Kollektenkörbe oder in den Briefkasten des Pfarrbüros, Aldegundiskirchplatz 1, eingeworfen werden. Es kann auch eine E-Mail an hamacher-m@bistum-muenster.de gesendet werden.