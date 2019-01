Zusammenstoß mit Radfahrer: E-Bike-Fahrer (65) bei Unfall schwer verletzt

Emmerich Schwere Verletzungen zog sich ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Mountainbikefahrer auf der `s-Heerenberger Straße zu.

(RP) Bei einem Unfall auf der ’s-Heerenberger Straße ist am Montag ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 65-jährige Emmericher gegen 11.30 Uhr in Richtung B220 unterwegs. Vor ihm fuhr ein 27-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Emmerich. Der 65-Jährige überholte ihn auf der rechten Seite. In diesem Moment beabsichtigte der 27-Jährige nach rechts in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Beide stießen zusammen. Der 65-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mountainbike-Fahrer blieb unverletzt.