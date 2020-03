Emmerich : 5000 Euro für die Kulturscheune

Förderverein sammelt Geld über Crowdfunding-Plattform der Volksbank für Umbau am Schlösschen.

(RP) Unter der Überschrift „Pferdestall wird zur Kulturscheune“ konnte der Förderverein Schlösschen Borghees e.V. über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Emmerich-Rees die notwendigen finanziellen Mittel für den Umbau des Pferdestalls am Schlösschen Borghees sammeln. Der Pferdestall sollte zum Kulturraum umgebaut werden, mit festem Figurentheater und flexiblem Podium, sodass 70 Personen darin Platz finden.

Als Dependance zum Schlösschen Borghees sollen Vorstellungen aus Theater und Musik, Workshops, Präsentationen und Soloprogramme zukünftig dort stattfinden oder dorthin ausweichen. Es können auf diese Weise zeitgleich mehrere Angebote im Haus durchgeführt werden. Mit der Umwandlung des alten Pferdestalls zum ebenerdigen Kulturraum haben auch Menschen mit körperlichem Handicap die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen.

Pünktlich zum Richtfest konnten sich die Verantwortlichen des Fördervereins über eine Spende der Volksbank über 5.000 Euro für das Projekt freuen. Die Spende hatte die Bank dem Verein als Unterstützung zugesagt. Volksbank Vorstand Ralf van Bruck freute sich, die 1. Vorsitzende des Fördervereins Anke Neubauer und Christiane Gertsen, Kassenwartin des Vereins, in der Bank begrüßen zu dürfen.

Seit der Einführung der Spendenplattform konnten bislang alle kleinen und großen Crowdfunding-Projekte erfolgreich durch Spenden finanziert werden. Die Plattform kann von allen Vereinen für eine Spendensammlung genutzt werden. Die Vereine melden sich mit ihrer Idee beim Crowdfunding-Portal an, entwerfen Texte und machen Bilder, um Nutzer von ihrem Projekt zu begeistern, legen die benötigte Spendensumme fest und starten ein neues Projekt.

Crowdfunding wird immer beliebter. Damit lassen sich private Projekte, innovative Produkte, Immobilien, Startups, etablierte Unternehmen und vieles mehr finanzieren. Das Besondere ist, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und so möglich macht. Dabei wenden sich die Projektinitiatoren direkt an die Öffentlichkeit, um möglichst viele Interessenten für eine Finanzierung zu gewinnen. Ob ein Projekt realisiert wird, wird also nicht durch eine traditionelle Instanz – wie z.B. eine Bank oder Förderinstitution – sondern direkt durch die Crowd entschieden.