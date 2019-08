Kultur : Flüchtlinge zeigen Kunst im Rathaus

Rees Ausstellung „Global Arts“ wird am 8. September in Rees eröffnet.

(RP) Am Sonntag, 8. September, eröffnet Bürgermeister Christoph Gerwers mit der Ausstellung „Global Arts – Artgees“ ein interkulturelles Kunstprojekt von Mitarbeitern und Bewohnern der Flüchtlingseinrichtung in Rees. Beginn ist um 11.30 Uhr im Rathaus. Während der musikalische Rahmen von Marina Thiel, Gitarre und Gesang, gestaltet wird, übernimmt der stellvertretende Betreuungsleiter der ZUE, Heinz Müllers, die Einführung.

Zentrale Aufnahme von Flüchtlingen in Wegberg : ZUE in Petersholz für Geflüchtete geöffnet

Mit ihren Projekten wollen die „Artgees“ Grenzen überwinden. Sie sprechen Frauen und Männer, Anfänger und Fortgeschrittene aus aller Welt an und repräsentieren damit mittlerweile über 250 Bewohner der ZUE Standorte am Groiner Kirchweg in Rees und an der Depotstraße in Haldern.