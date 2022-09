Feuerwehreinsätze : Flächenbrand: Feuerwehr von Kind rechtzeitig alarmiert

Die Feuerwehr musste zu Flächenbränden ausrücken. Foto: dpa/David Inderlied

ISSELBURG/HÜTHUM Am Freitag musste die Feuerwehr in Isselburg und Hüthum zu Flächenbränden ausrücken. In Isselburg war die Situation nicht ungefährlich, doch ein Junge hatte rechtzeitig einen Notruf abgesetzt.

(RP) Die Löschzüge Issleburg und Werth mussten am Freitag zu einem Flächenbrand auf der Straße Feldmark ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Hecke an einer Wohnhausfassade mit angrenzender Garagenbebauung auf einer Länge von 25 Meter. Unter schwerem Atemschutz gingen zwei Trupps mit 2 C-Rohren zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und somit größerer Schaden vermieden werden. Dass die Feuerwehr schnell vor Ort sein konnte, war dem Notruf eine Jungen zu verdanken, den die Wehr am Samstag auf Facebook ausdrücklich lobte: „Da können die Eltern aber super stolz sein. Wären wir später gekommen, wäre der Schaden erheblich größer geworden“, postetet die Einheit Isselburg, die darauf hinwies, wie wichtig es ist, Kindern bereits früh das Absetzen eines Notrufs beizubringen: „Helft mit und sensibilisiert Euren Nachwuchs. Die 112 muss auswendig gewählt werden können. Üben was man sagen soll hilft auch. Die Leitstelle fragt zwar ganz gezielt und führt durch das Gespräch, aber man kann auch mit seinen Kindern zuhause spielerisch üben um Hemmungen abzubauen.“

Am Freitgmittag gabe es zudem einen weiteren Flächenbrand in Hüthum In der Laar. Im Einsatz waren der Löschzug Hüthum mit den Wehrleuten von Probat . Vor Ort war es durch Flämmarbeiten bei der anhaltenden Trockenheit zu einem Flächenbrand gekommen. Bei Eintreffen der Kameraden aus Hüthum brannten ca. 20 Quadratmeter Grünfläche. Ein Trupp mit einem C-Rohr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das abgrenzende Wohnhaus verhindern. Nach knapp 40 Minuten konnte Feuer aus gemeldet werden und alle Kameraden wieder einrücken.