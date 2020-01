Coronavirus : Firmen mit China-Verbindung besorgt

An vielen Flug- und Fährhafen in Asien wie hier in Malaysia messen Sicherheitsleute die Körpertemperatur bei ankommenden Passagieren aus China. Ins Reich der Mitte unterhalten auch viele Unternehmen vom Niederrhein enge Beziehungen. Foto: dpa/Muqtadir Halim

Emmerich Etliche Unternehmen in der Region unterhalten intensive Beziehungen zu China. Für Firmen wie Probat oder van Gimborn hat das dort ausgebrochene Virus bislang noch keine gravierenden Folgen. Für andere Betriebe schon.

Übersicht Das genaue Ausmaß der Virusinfektion hat das amerikanische Center for Systems Science and Engineering in einer interaktiven Karte im Internet visualisiert. Dort wird fortlaufend die Zahl der Infizierten erfasst. Auch sämtliche Orte, an denen die Krankheit weltweit registriert wird, werden dort aktuell aufgeführt.

In Shanghai betreibt der Emmericher Röstmaschinenhersteller Probat ein Vertriebsbüro. „Unser Mitarbeiter dort darf es bis auf weiteres nicht mehr betreten“, weiß Iris Gerlach. „Er kann aber von zuhause aus arbeiten“, so die Probat-Sprecherin weiter. Momentan seien die Auswirkungen der Virus-Infektion bei dem Emmericher Unternehmen noch nicht zu spüren. Jedoch steht im März eine wichtige Messe in Shangahi für den Maschinenhersteller an. „Ob sie stattfindet oder vielleicht abgesagt werden muss, wissen wir derzeit noch nicht“, sagt Iris Gerlach. Probat beobachte die Situation genau, in Panik verfalle man jeoch nicht.