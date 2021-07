Reeser Sanitär- und Heizungsfirma feiert Jubiläum : Firma Maas seit 150 Jahren: Gewinnspiel und Wein

Rees Das Traditionsunternehmen aus Rees feiert mit guten Ideen und einer Fahrt für die Angestellten. Wegen Corona gibt es keine große Jubiläumsfeier.

Seit 150 Jahren besteht die Reeser Firma Bad-Elektro-Heizung Markus Maas. Zum Jubiläum war eine große Feier geplant worden, die Planungen mussten aber aufgrund der Unsicherheiten durch die Pandemie eingestellt werden. Also wurde nach Alternativen zur offiziellen Feier gesucht – und gefunden.

So gab es den eigens für das Jubiläumsjahr vom Weingut Kloster-Kraul im Hamminkelner Ortsteil Wertherbruch hergestellten Jubiläumswein. Der schmeckte den Kunden so gut, dass bereits Nachbestellungen durch Kunden direkt beim Hersteller getätigt wurden, wie Anja und Markus Maas berichten.

Ebenso wurde zum 150-Jährigen ein Kalender mit der Historie der Firma Maas erstellt, der bei vielen Erinnerungen wachrief und Emotionen weckte. Dazu gab es ein Gewinnspiel. In jedem Monat wird aus allen erstellten Rechnungen ein Gewinner gezogen. Die Preisübergabe fand jetzt erstmalig statt. Vor wenigen Tagen überreichten Anja und Markus Maas die Gewinne der Monate Januar bis Mai an die glücklichen Gewinner. Die Übergabe fand im Büro des Unternehmens in Rees, Kapitelstraße 14, statt.