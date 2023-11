Aus den Unternehmen Firma Katjes ehrt ihre Jubilare

(bal) Die Firma Katjes kann auch in diesem Jahr auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit vielen guten Entwicklungen zurückblicken. Wie berichtet, steht aufgrund der großen Nachfrage nach Fruchtgummi und Lakritz der Bau eines weiteren Werks am Firmenstammsitz in der Dechant-Sprünken-Straße an. Das ehemalige Brabantia-Gelände in unmittelbarer Nähe wurde für eine nochmalige künftige Erweiterung gekauft. Kein Wunder, dass die Stimmung am Montagabend bei der Jubilarfeier ziemlich gut war. Die fand dieses Mal vor der schönen Kulisse der Wasserburg in Anholt im dortigen Parkhotel statt.