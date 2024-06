Eigenes Bier als Trend Braumarkt - Warum es die Firma ausgerechnet nach Emmerich zog

Emmerich · Das eigene Bier brauen - das wird immer beliebter. Auch in den Niederlanden. Was bietet sich also für einen Händler, der sich darauf spezialisiert hat, besser an als Emmerich?

11.06.2024 , 15:33 Uhr

Eigenes Bier brauen - das wird auch in den Niederlanden immer belieber. Foto: dpa/Matthias Balk

In Emmerich konnte der Logistik-Immobilienberater Logivest über 4.200 Quadratmeter Lager sowie Bürofläche an den E-Commerce-Händler Braumarkt GmbH vermitteln. Vermieter der Liegenschaft in der Werner-Heisenberg-Straße 27 ist die M.S.L. Immobilien GmbH. Die Braumarkt GmbH bietet Produkte und Zubehör für Heimbrauer, die ihr eigenes Bier, Wein, Cider und andere Getränke herstellen möchten – vom Hopfen über Braukessel bis hin zu Braukits für Anfänger. Das Geschäft mit den Heimbrauern verzeichnet Zuwächse, daher war der E-Commerce-Händler auf der Suche nach einem weiteren Standort, von dem aus auch der niederländische Markt bedient werden kann. Unweit der holländischen Grenze konnte die Logivest eine repräsentative Immobilie anbieten, die den Anforderungen von Braumarkt entspricht. Die moderne Lagerhalle ist dank Oberlicht-Bändern lichtdurchflutet und eignet sich bestens für die Integration des geplanten Showrooms. Sie ist bereits mit einem Regalsystem ausgestattet und zudem alarmgesichert. Angeliefert wir beidseitig über zwei ebenerdige Tore und vier Rampen. Die Freifläche vor dem neuen Braumarkt-Standort bietet ausreichend Stellplätze. Neben der Ausstattung punktet die Immobilie auch durch die Lage: „Der Standort direkt an der Autobahn A3 ist ideal für die Braumarkt GmbH, um die niederländischen Kunden zu versorgen. Zudem ist er auch gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, was im Hinblick auf die Mitarbeitenden ein wichtiger Faktor ist“, so Marlon Bäumler, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest NRW GmbH. Den Betriebsstart des neuen Standortes plant Braumarkt zum 1. August.

(hg)