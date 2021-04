Vorbeugender Brandschutz : Neuer Löschbrunnen für den Halderner Wald

HALDERN Gerhard Biermann (86) hatte die Idee, die sein Sohn Ulrich aufgriff. Mit einem neuen Bohrgerät wurde im Halderner Wald ein Löschbrunnen gebaut, von dem die Bevölkerung profitieren soll.

Um den Brunnen zu bohren, setzte die Firma Biermann ein neues Bohrgerät ein, das sie sich im letzten Jahr anschaffte (Kostenpunkt: 500.000 Euro). Mit diesem Gerät sind vollautomatische Bohrungen für Erdwärme und Wasserbrunnen bis zu einer Tiefe von 140 Metern möglich. Zum Einsatz kam das neue Gerät unter anderem bereits am Neubau des Naturschutzzentrums in Bienen sowie bei der neuen Rettungswache in Emmerich.

Die Idee zu dem Löschbrunnen in Haldern stammt übrigens von Ulrich Biermanns Vater Gerhard. Der 86-jährige Seniorchef ist immer noch in der Firma präsent. „Man muss ja gucken, was jeden Tag so passiert“, sagt das Reeser Original trocken, das eigentlich aus dem Ostewestfälischen stammt, aber seit 1961 schon in Rees zuhause ist. Damals bewarb er sich erfolgreich bei der Reeser Firma Brandt, die er später übernahm und ausbaute. Über 40 Jahre leitete er die Geschicke der Firma, bildete über 50 junge Leute aus. Sein Name ist mit vielen bekannten Projekten in Rees verbunden. So lötete er die Kupferrohre zu, die in den Grundstein der Reeser Rheinbrücke eingelassen wurden. Auch fertigte er den linken Turmhelm der Reeser Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, der rechte stammte von seinem Schwiegervater.