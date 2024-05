Kieswerk in Wesel Holemans sorgt für „Leuchtturmprojekt“

In Bislich ist jetzt die größte schwimmende Photovoltaik-Anlage Nordrhein-Westfalens in Betrieb gegangen. Sie ist in etwa so groß wie vier Fußballfelder und hat eine Leistung von 5,6 Megawatt (peak). Das entspricht in etwa dem Bedarf von 2000 Haushalten und einer Einsparung von 2100 Tonnen CO 2 pro Jahr. Die 3,1 Hektar große Anlage befindet sich auf dem Baggersee des Kieswerks Ellerdonk, das von der Reeser Firma Holemans betrieben wird. Sie wird knapp fünf Millionen Kilowattstunden erneuerbare Energie erzeugen.