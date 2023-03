Dorfprojekt Haldern Gemeinsam geht es weiter

Es war ein Ende und ein Neuanfang zugleich, der am Mittwoch im Pfarrsaal von St. Georg anstand. Und der war auch etwas überraschend: Denn eigentlich wollten sich die Quartiersmanager Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet von den vielen Ehrenamtlichen mit einem Frühstück verabschieden, die das Projekt „Gemeinsam im Dorf – miteinander und nicht alleine“ in den letzten drei Jahren mitgetragen haben. Geplant war, dass sie das auch in den nächsten Jahren tun. Weil aber nun die Förderung des Landes wegfällt, hätte es für die verschiedenen Aktionen, die weiterlaufen sollen, keine koordinierende Hand mehr gegeben.