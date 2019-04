Ausschuss : Finanzen: 2018 war für Rees ein gutes Jahr

Archivfoto: Dpa. Foto: dpa/Jens Wolf

Rees Kämmerer Andreas Mai präsentierte Bilanz. Überschuss von drei Millionen Euro erwirtschaftet.

Ein positives Ergebnis wie schon seit langem nicht mehr konnte Kämmerer Andreas Mai dem Reeser Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung präsentieren: „Wir haben den Haushalt 2018 mit einem Überschuss von drei Millionen Euro abgeschlossen. Das ist die beste Jahresabschlussprüfung in den letzten elf Jahren“, verkündete er und erläuterte auch gleich den Grund: „Die gute Entwicklung der Wirtschaft hat uns in die Hände gespielt.“

So hätten allein die Steuereinnahmen in siebenstelliger Höhe über den ursprünglich geschätzten Einnahmen für das vergangene Jahr gelegen – und auch die Gewerbesteuern seien reichlich geflossen. Die betrugen 2018 sechs Millionen Euro. „Das ist für Rees immens“, so Mai. Mehr Geld nahm die Stadt aber beispielsweise auch bei den Konzessions-Abgaben von Westnetz (Plus 16 Prozent), bei der Umsatzsteuer (Plus 16 Prozent) und auch bei der Vergnügungssteuer (Plus 29 Prozent) ein.

Positiv ausgewirkt hätte sich auch die Entscheidung, Landeseinrichtung für Flüchtlinge zu werden. Weitere Flüchtlinge als die, die in den beiden Unterbringungseinrichtungen in Rees und Haldern lebten, seien der Stadt nicht zugewiesen worden. Dadurch hätte sich hier der Ansatz von einer Million Euro auch auf 500.000 Euro halbiert. Aber auch für die SGB-Grundsicherung seien weniger Transferleistungen gezahlt worden (Minus 33 Prozent).

„Dank dieser positiven Entwicklung sind wir in der Lage, unsere Ausgleichsrücklage wieder so aufzustocken, wie sie im Jahr 2008 war“, freute sich der Kämmerer.