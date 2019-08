Ausgehtipp : Filmabend auf dem Reeser Marktplatz

Rees Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees hat mit der Stadt und der Film- und Medienstiftung ein Freiluft-Kino am Montagabend geplant. Gezeigt wird der Film „Der ganz große Traum“ mit Daniel Brühl und Axel Prahl.

(RP) Am Montag, 12. August, 18 Uhr, veranstaltet der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) gemeinsam mit der Stadt Rees und der Film- und Medienstiftung NRW ein großes Open Air Kino auf dem Reeser Marktplatz. Eine Woche vor der Veranstaltung trafen sich die Vertreter der beteiligten Vereine rund 100 Meter vom Austragungsort entfernt in der Fährstube, um den genauen Ablauf durchzusprechen.

Die Film- und Medienstiftung NRW kümmert sich dabei um die gesamte Kinotechnik, die Leinwand wird, mit Blickrichtung von der Pumpe, den Markt in Höhe der Hahnenstraße teilen. Davor werden die 500 Stühle aufgestellt. Rund um die historische Pumpe werden die Gastronomiestände aufgebaut. Der VVV und der Reeser Schwimmverein verkaufen gemeinsam kühle Getränke, Popcorn und Eis. Der SV Rees betreibt wieder seinen beliebten Grillstand. Mit Nachos und Salsa ergänzt der Tennisclub Blau Weiß Rees das kulinarische Angebot.

Auszeichnungen Die Premiere des Films war im Februar 2011. In drei Kategorien war der Film für den Deutschen Filmpreis nominiert (Bester Film, Beste Kamera/Bildgestaltung, Bestes Kostümbild).

Trivia Bei „Der ganz große Traum“ handelt es sich um einen Spielfilm von Sebastian Grobler aus dem Jahr 2011. Er handelt vom Lehrer Konrad Koch, gespielt von Daniel Brühl, der 1874 den Fußball in Deutschland einführte.

Der Reeser Geschichtsverein zeigt zudem im Schaufenster von Mittags am Markt historische Filme aus Rees. Im Rahmen der FilmSchauPlätze NRW 2019 wird in Rees der Film „Der ganz große Traum“ gezeigt. Auch wenn der Film zeigt, wie 1874 der Fußball nach Deutschland kam, ist er keineswegs nur für Fußballfans interessant. Mit beliebten Schauspielern wie Daniel Brühl, Axel Prahl oder Justus von Dohnányi erinnert der mehrfach ausgezeichnete Film an den Club der toten Dichter.