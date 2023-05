Vertreibung nach dem Weltkrieg Erinnerung an Krieg und Flucht

Der Lübecker Käsehändler, Ulrich Bahr, stand am 8. Mai 1945 immer noch an der kurischen Nehrung bei Danzig und sie warteten auf ein Schiff, was sie über die Ostsee ins deutsche Reich bringen würde. „Das ganze Werder wurde unter Wasser gesetzt. Deswegen konnten wir so lange da bleiben. Erst am 9. Mai sind wir auf dem Wasser gewesen. Die ,Südpol‘ war ein Navigationsschiff von der Marine, da sind wir draufgekommen. Aber auch nur, weil der Kapitän sich in meine Mutter verschossen hatte“, sagt Ulrich Bahr in dem nun veröffentlichten Interview mit Alice Moustier bei Youtube. Bald wird in ihrem Youtube-Kanal auch das Interview mit Peter Mellin erscheinen.