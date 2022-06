Bekannt durch „das Supertalent“ : Filieri-Brüder am Freitag in neuer Sat1-Show zu sehen

Filieri-Brüder am Freitag in neuer Sat1-Show zu sehen

EMMERICH Bekannt wurden die beiden Brüder im Jahr 2014 durch die Show „das Supertalent“ auf RTL. Nun stellen sie sich einer neuen Herausforderung.

Für Lino und Enrico Filieri schien sich ein guter Weg abzuzeichnen. Mit Dieter Bohlen nahmen sie zwei Songs auf, weitere Auftritte in Fernsehshows folgten, auch einen deutschen Titel haben die beiden in der Zwischenzeit geschrieben, doch dann kam Corona. „Wir haben fast zwei Jahre lang keine Musik mehr machen können und müssen jetzt gewissermaßen wieder bei Null anfangen“, erzählt Lino Filieri.

Jetzt aber hofft das Duo auf einen Neustart: Am morgigen Freitag, 17. Juni, sind die beiden Musiker in der neuen Sat1-Show „All Together Now“ zur besten Sendezeit (20.15 Uhr) zu sehen. Das Konzept der Sendung, die vor kurzem aufgezeichnet wurde: Zwölf Künstler treten live als Duett oder Einzelsänger vor 100 Juroren gegen einander an. Die Jury besteht selbst aus Künstlern. Die Teilnehmer haben 100 Sekunden Zeit, die Profis vom Hocker zu reißen. Jedes Jurymitglied, das aufsteht und sogar mitsingt, bringt ihnen Punkte. Drei Kandidaten schaffen es in die Endrunde, wo der Wettbewerb dann noch einmal mit einem neuen Song startet. Der Gewinner kann 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Moderiert wird die Sendung von Sängerin Melissa Khalaj.