Emmerich : Sweder-Hopp-Straße: Es war die Steckdose

Emmerich Wenn es komisch riecht und aus der Steckdose Funken kommen, macht es Sinn, die Feuerwehr zu rufen. So wie jetzt an der Sweder-Hopp-Straße.

Montag um 21:50 Uhr wurde die Emmericher Feuerwehr zu einem gemeldeten Gasgeruch auf die Sweder-Hopp-Straße gerufen. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges befanden sich bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses außerhalb des Gebäudes. Der Disponent der Kreisleitstelle hatte alle aufgefordert, das Gebäude schnellstmöglich zu verlassen. Die Bewohner schilderten, dass sie in ihrer Wohnung im Bereich der Küche einen unbekannten Geruch wahrgenommen hätten und es aus einer Steckdose funken würde. Ein Trupp ging zunächst unter Atemschutz und mit einem Gasmessgerät in die Wohnung. Es konnte jedoch keine Gaskonzentration oder ähnliches gemessen werden. Im Anschluss wurde die Küche nochmals untersucht. Dabei konnte ein Defekt in einer Steckdose festgestellt werden. Die Feuerwehr schaltete die Steckdose stromlos. Die Bewohner informieren einen Elektrofachbetrieb, um die Steckdose wieder in Stand zu setzen.