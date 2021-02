Emmerich : Brand: Bewohner auf der Steinstraße evakuiert

Die Feuerwehr war an der Straße eineinhalb Stunden im Einsatz. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Nachts raus in die Kälte? Das ist übel. Besonders wenn die Feuerwehr an der Tür schellt und das Haus evakuieren muss. So geschehen auf der Steinstraße Sonntagnacht.

Nach mehrere Einsätzen durch das Sturmtief Tristan am Samstag kam es am Sonntag Abend zu einer weiteren Alarmierung für die Emmericher Feuerwehr.

Um 22:52 Uhr wurden die Einheiten Stadt und Hüthum zu einem Wohnungsbrand auf der Steinstraße alarmiert.

In einem Geschäftsraum war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu dem Räumlichkeiten und begannen mit der Brandbekämpfung.

Gleichzeitig wurden aus dem ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt elf Personen ins Freie gebracht und dort durch den Rettungsdienst betreut.

Nachdem das Feuer durch den Atemschutztrupp gelöscht werden konnte, wurden die Räumlichkeiten mit dem Überdrucklüfter belüftet. Im Anschluss konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr übergab im Anschluss die Einsatzstelle der Polizei, die sich nun darum kümmert, wie es zu dem Brand kommen konnte. Im Einsatz waren für die Dauer von eineinhalb Stunden Kameraden der Feuerwehr Emmerich, der Rettungsdienst des Kreises Kleve und die Polizei.

(hg)