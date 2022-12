Löschzug Haffen-Mehr Markus Stenzel ist Feuerwehrmann des Jahres

Für den Löschzug Haffen-Mehr in der Freiwilligen Feuerwehr Rees neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. Am vergangenen Samstag blickten die Einsatzkräfte bei der jährlichen Weihnachtsfeier in der Schützenhalle, zu der Löschzugführer Jan Oostendorp gut 90 Gäste begrüßen konnte, auf das ablaufende Jahr zurück. Bislang 37 Einsätze mussten die Feuerwehrleute in diesem Jahr fahren, dazu gehörte unter anderem auch die Bekämpfung von drei größeren Flächenbränden, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit im Sommer entstanden waren. Aber auch zu vielen kleineren Verkehrsunfällen musste die Wehr ausrücken. Dazu gab es fünf First-Responder-Einsätze.