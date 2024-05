Löschzug Haldern Auszeichnung für Dierkes und Ooostendorp

Thomas Dierkes, der vielen auch als Leiter der Stadtbücherei bekannt ist, trat 1989 in die Freiwillige Feuerwehr Beckum ein. Während des Studiums wechselte er in die Freiwillige Feuerwehr Bonn, ehe er 1999 nach Rees zog und in den Löschzug Haldern eintrat. Seitdem übernahm er zahlreiche Aufgaben im Löschzug, in der Jugendfeuerwehr und im Karnevalskomitee und wurde 2006 nach dem erfolgreichen Besuch des Gruppenführerlehrgangs am Institut der Feuerwehr NRW zum Brandmeister ernannt.