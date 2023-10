Löschzug Haldern Paul Kortenhorn seit 50 Jahren bei der Wehr

Für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielt Brandinspektor Christof Wehofen das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Auch bei ihm ist Feuerwehr-Familientradition. Sein Vater war Mitglied der Feuerwehr und inzwischen sind seine beiden Söhne ebenfalls in die Feuerwehr eingetreten. Christof Wehofen absolvierte zahlreiche Lehrgänge und besuchte 2005 den Zugführer-Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster. Seit 2018 bekleidet er in Haldern das Amt des stellvertretenden Löschzugführers. Wehofen hat damit langjährige Führungserfahrung und wird in Führungsfragen nicht nur von Löschzugführer Matthias Storm, sondern auch von anderen Führungskräften der Stadt Rees häufiger um Rat gefragt.