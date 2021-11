Feuerwehr-Einsätze : Fahrzeugbrände in Elten und Isselburg

ELTEN/ISSELBURG Am Wochenende mussten die Feuerwehren in Isselburg und Emmerich wegen zweier Fahrzeugbrände ausrücken. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ursachen sind unklar.

(bal) Am späten Samstagnachmittag war auf der L 605 in Höhe des Novoferm-Werks bei Herzebocholt aus bislang unbekannter Ursache ein Fahrzeug in Brand geraten; Personen wurden dabei nicht verletzt. Während der gut einstündigen Löscharbeiten und Anschlussmaßnahmen bieb die Schüttensteiner Straße gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurde die Asphaltdecke der Straße bei dem Brand beschädigt, sie sei dennoch in normalen Umfang zu befahren.