Bei Chemiefirma in Emmerich Austretendes Öl setzt Leitung in Brand

Gerade als der Löschzug wieder einrücken wollte, wurde er zu einem Brand bei einer Chemiefirma an der Industriestraße gerufen. Dort war es in einer Anlage aus bisher unbekannter Ursache zu einer Undichtigkeit gekommen, bei der erhitztes Öl austrat, das die Isolierung einer Rohrleitung entzündete. Ein Trupp unter Atemschutz ging unverzüglich zur Schadenstelle vor. Hier entfernten sie umgehend weitere Isolierung und konnten bereits brennende Teile mit einem CO 2 -Löscher ablöschen. Das Betriebspersonal wurde hatte den betroffenen Anlagenteil bereits abgeschaltet. Zur weiteren Unterstützung wurden der Einsatzleitwagen sowie die Einheit Vrasselt nachalarmiert.