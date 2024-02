Schreck am Morgen Feuerwehr löscht Schwelbrand bei For Farmers

Die Löschzüge Haffen und Rees-Mitte mussten am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz nach Haffen ausrücken. Dort war gegen 8.30 Uhr beim Futtermittelhersteller For Farmers eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in einem Versorgungsschacht ein Schwelbrand entzündet hatte. Auslöser war offenbar eine heiße Dampfleitung, die Stäube daraufhin entzündet hatte.