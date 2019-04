Jahreshauptversamlung : Feuerwehr Isselburg wartet aufs Gerätehaus

Isselburg Beim Jahrestreffen wurde Bilanz gezogen: 32 Brandeinsätze und 29 Hilfeleistungen standen 2018 an.

(B.T.) Rund 150 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Isselburg ins Feuerwehrgerätehaus in Werth gekommen. Im Berichtsjahr 2018 bestand die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Isselburg aus 137 aktiven Kameraden, aus 22 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und aus 31 Kameraden der Ehrenabteilung – eine Zahl, auf die die Stadt Isselburg mit Recht stolz sein kann.

Im vorbeugenden Brandschutz in den Kindergärten und der Grundschule war man tätig und begleitete das Schulprojekt „Feuer und Flamme“, präsentierte sich hautnah der Bevölkerung beim Stadtfest.

Dass die Feuerwehr in Isselburg gut funktioniert, zeigte nicht nur der Jahresbericht, sondern das ist auch der Politik bekannt. Die Vertreter aller vier Parteien im Rat bedankten sich bei den Feuerwehrkameraden für die im letzten Jahr geleistete Arbeit und lobten ihre Einsatzbereitschaft und Kameradschaft. Gleichzeitig sagten alle ihre Unterstützung zu, dass der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Isselburg jetzt endlich in die letzte Runde geht.