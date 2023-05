Leichtsinn in Emmerich Feuerwehr warnt: Immer wieder Brände durch Abflämmen

Im Sommer 2019 und 2020 mussten dies die Eigentümer zweier Wohngebäude in Emmerich schmerzlich erfahren. In beiden Fällen wurden Flämmarbeiten zur Beseitigung von Unkraut durchgeführt. In einem Fall führte dies zu einem Fassadenbrand, der über die Fensteröffnungen auch auf zwei Wohnungen und den Dachstuhl übergriff. In 2020 wurde bei diesen Arbeiten eine Hecke in Brand gesetzt. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch, griff das Feuer über den Wintergarten auch auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Die Wohngebäude konnten über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, der Sachschaden war erheblich.