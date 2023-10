Tierischer Einsatz in Emmerich Vier Stunden Einsatz -— Feuerwehr rettet Katze aus dem Abwasserrohr

Im Anschluss hoben die Feuerwehrleute ein Loch an der Stelle aus, an der das Tier gefunden werden konnte. „Hier wurde das entsprechende Abwasserrohr gefunden, das dann durch die Feuerwehr aufgesägt wurde“, schreibt die Feuerwehr. Und weiter: „Durch das Licht am Ende des Tunnels angespornt konnte die Katze kurz darauf das Rohr eigenständig verlassen und eingefangen werden.“