Feuerwehr in Emmerich mit Tipps So ist der Umgang mit den Böllern richtig

Wichtig: „Feuerwerk gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen - auch nicht in die Hände von stark alkoholisierten Personen“, so die Feuerwehr. Und sie rät: „Schützen Sie Ihre Wohnung - halten Sie Fenster und Türen geschlossen und räumen Sie leicht Brennbares von Ihrem Balkon.“