Alarm in Emmerich Wehr rückte aus: Feuer auf dem Balkon in Elten

Die Feuerwehr aus Elten und Emmerich-Stadt rückte zu einem Wohnungsbrand in Elten aus. „Am Freitag wurden die Einheiten Elten, Stadt und der Rettungsdienst des Kreises Kleve gegen 13:00 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand an die Zevenaarstraße in Elten alarmiert“, schreibt die Feuerwehr bei Facebook. Vor Ort brannten Gegenstände auf einem Balkon, die durch die Hausbewohner bereits weitgehend abgelöscht wurden. „Seitens der Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Ebenso wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert“, so die Feuerwehr weiter. Und: „Im Nachgang waren glücklicherweise keine weiteren Handlungen der Feuerwehr notwendig. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst gesichtet.“ Der Einsatz war nach einer halben Stunde bereits beendet.