Emmerich : Feuerwehr fängt Schlange ein

Die Feuerwehr fing in Emmerich eine Kornnatter ein. Foto: Feuerwehr

Emmerich Der Schrecken muss mächtig gewesen sein. Um 14:45 Uhr wurden am Mittwoch die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Emmerich um Unterstützung durch das Ordnungsamt der Stadt gebeten. In einem Wohnhaus an der Bredenbachstraße hatten Bewohner im Treppenhaus eine Schlange entdeckt.

Die Feuerwehr konnte die Schlange im Flurbereich finden und schnell einfangen, um sie anschließend in einem Behälter dem Ordnungsamt zu übergeben. Dieses kümmerte sich um die Unterbringung der Schlange. Bei der Schlange handelte es sich, wie sich herausstellte, um eine Kornnatter. Sie sind ungiftig.

(hg)