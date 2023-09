Elten Feuerwehr holt Verletzten aus Wohnung

Am Dienstagmorgen um 8:56 Uhr wurde die Einheit Elten sowie die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Klosterstraße in Elten gerufen. Vor Ort musste ein Patient aufgrund seiner Verletzung liegend transportiert werden. Da dies nicht über den Treppenflur möglich war, wurde die Drehleiter hinzugezogen. „Der Patient konnte mittels Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend aus seiner Wohnung gerettet werden“, schreibt die Feuerwehr bei Facebook. Im Anschluss erfolgte der Transport mit dem tels Rettungsdienst ins Krankenhaus. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.